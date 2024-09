Il CEO di McLaren, Zak Brown, commenta la vicenda dell'ala posteriore di Baku: "Ci siamo offerti noi di modificarla. Se ne è parlato tanto, noi abbiamo fatto questa proposta e la FIA l'ha accettata. Non penso che ci saremmo offerti di fare questa modifica se avessimo pensato che valesse 1-2 decimi...". Guarda il video. Domenica il GP parte alle 14: tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP SINGAPORE, HIGHLIGHTS LIBERE