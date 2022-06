Il leone di Oviedo semplicemente stellare nelle qualifiche di Montreal. Chiude al secondo posto a 1'21"944 e conquista la 38^ prima fila in carriera. Diventa il pilota più anziano in prima fila dal GP di Cina 2012 (Michael Schumacher, 43 anni 3 mesi e 12 giorni) e stabilisce un nuovo record: 156 gare tra due partenze in prima fila. Il GP del Canada live domenica alle 20 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW



di Michele Merlino

IL TEAM RADIO DI ALONSO DOPO LE QUALIFICHE - HIGHLIGHTS