Solo 9 team nella storia della Formula 1 possono vantarsi di aver concluso il Mondiale con i propri due piloti nelle prime due posizioni della classifica. E soltanto 4 possono dire di averlo fatto per più di una stagione. Red Bull cerca la prima doppietta, con Sergio Perez che deve difendere il secondo posto in classifica piloti. Tutto il weekend in Brasile è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW



di Michele Merlino

GRIGLIA DI PARTENZA E ULTIME NEWS