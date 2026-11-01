Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

George Russell, il grande sconfitto: storia di un ko Mondiale

Leo Turrini

Leo Turrini
©Getty

Aveva tutto per diventare il nuovo uomo forte della Mercedes: talento, esperienza e la fiducia del team. Ma l'arrivo di Kimi Antonelli ha cambiato le carte in tavola e a vincere il primo Mondiale post Hamilton per la Mercedes è stato proprio l'italiano. Ora Russell deve dimostrare di aver imparato la lezione, prima che il ruolo di apprendista diventi il suo destino...

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ