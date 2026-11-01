George Russell, il grande sconfitto: storia di un ko Mondiale

Aveva tutto per diventare il nuovo uomo forte della Mercedes: talento, esperienza e la fiducia del team. Ma l'arrivo di Kimi Antonelli ha cambiato le carte in tavola e a vincere il primo Mondiale post Hamilton per la Mercedes è stato proprio l'italiano. Ora Russell deve dimostrare di aver imparato la lezione, prima che il ruolo di apprendista diventi il suo destino...