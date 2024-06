Dopo una settimana di sosta, il Mondiale torna in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. Le caratteristiche di questo tracciato "stop and go" e tutto quello che c'è da sapere prima dell'azione. Lo scorso anno una modifica in extremis: furono rimossi gli ultimi 4 metri della barriera all'esterno di curva 1 per rendere più facile il rientro in pista. Tutto il diretta su Sky Sport F1 (canale 207), in 4K e in streaming su NOW