Lewis Hamilton ha chiuso al 7° posto il GP di Monaco, perdendo anche la testa della classifica Mondiale ai danni di Max Verstappen. Dopo una gara anonima, sempre a Montecarlo, fece il 'team player' dicendo di aver perso "solo una battaglia e non la guerra" e spronando la Mercedes. Domenica invece è sembrato in difficoltà e più critico con il team, reo di di non aver seguito le sue indicazioni

