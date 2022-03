2/26

PARTENZA FORTE - Charles Leclerc corre la quarta stagione al volante della Ferrari. Entrato a far parte dell'Academy nel 2016, è il cardine della squadra per il presente ma anche per il futuro, visto il lungo contratto che lo lega a Maranello. Dopo un 2020 da dimenticare, il 2021 ha dato progressivamente segnali di crescita, come visto in Bahrain, dove ha vinto la gara iniziale: si tratta del 3° successo di Leclerc in carriera