Verstappen domina la classifica piloti e la Red Bull quella Costruttori. In attesa della ripresa del Mondiale - che tornerà in pista il 28 agosto a Spa dopo la pausa estiva, tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW - riavvolgiamo il nastro della prima parte di stagione con i numeri e gli highlights di ognuno dei 13 Gran Premi fin qui disputati

GP UNGHERIA: GLI HIGHLIGHTS