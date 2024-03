Nonostante l’ottima prestazione e il terzo posto conquistato in Australia, Lando Norris realizza un triste primato: è il pilota che ha collezionato più podi senza mai vincere una gara. Con quello a Melbourne il britannico della McLaren arriva a quota 14 senza aver mai vinto un GP: in carriera è salito sette volte sul gradino della terza posizione e sette su quello della seconda. Ecco la top 10 all time. Tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT