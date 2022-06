Dovesse ottenerla anche a Montreal, Leclerc vedrebbe sfumare la 7^ pole della stagione dopo la penalità di 10 posizioni in griglia per il cambio della centralina. Nella storia del Mondiale sono diversi i casi in cui il primo posto al via del GP è saltato a causa di una sanzione. Nel 1959 il primo episodio, tra storie di cambi di componenti, violazioni e "scaramucce" tra compagni di squadra. Tutto il weekend del Canada è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

di Michele Merlino