Lewis Hamilton prepara il suo approdo in Ferrari . Il sette volte campione del mondo, infatti, secondo quanto riporta Roberto Chinchero su Motorsport.com, avrà a disposizione mille chilometri in quattro giorni prima degli impegni del mese di febbraio (diviso tra presentazione, filming day e i tre giorni di test in Bahrain). Il debutto sulla Rossa dovrebbe avvenire tra il 20 e il 21 gennaio (anche se potrebbe cambiare in base alle condizioni climatiche) sulla pista di Fiorano . Il programma di test dovrebbe poi proseguire negli ultimi giorni di gennaio sul circuito di Barcellona .

Come funzionano i TPC (Testing of Previous Cars)

Il britannico svolgerà dei TPC (Testing of Previous Cars). Parliamo di test che un pilota, quando ha la necessità di familiarizzare con una nuova monoposto di F1, può svolgere con una vettura utilizzata almeno due stagioni precedenti a quella attuale. Hamilton avrà a disposizione mille chilometri. In base al regolamento FIA, infatti, se a svolgere un test è un pilota presente nella line-up del Mondiale di F1 (come in questo caso Hamilton), il pilota avrà a disposizione (nell'arco solare) mille chilometri che possono essere completati in quattro giorni differenti. Discorso diverso, invece, per coloro che non sono iscritti al Mondiale di F1, in quanto possono svolgere i TPC senza limiti di chilometraggio e in un massimo di venti giorni.