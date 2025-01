Il sette volte campione del mondo affida al profilo LinkedIN le sue prime parole da pilota Ferrari in questo 2025: "Un anno in cui abbracciare nuove opportunità, rimanere affamati e andare avanti con uno scopo. Facciamo in modo che sia un anno da ricordare. Andiamo!". Il Mondiale ripartirà da Melbourne nel weekend del 14-16 marzo: diretta Sky e streaming su NOW

Le prime parole da ferrarista di Lewis Hamilton. Il pilota britannico, per il quale è ufficialmente iniziata l'attesissima avventura a Maranello dopo 12 anni di Mercedes. Parole che arrivano dal suo profilo LinkedIN: "Non potrei essere più entusiasta dell’anno che ci aspetta. Nel passare alla Scuderia Ferrari, c'è molto su cui riflettere. A tutti coloro che stanno valutando la loro prossima mossa nel 2025 abbracciate il cambiamento. Che stiate cambiando settore, imparando una nuova abilità o semplicemente affrontando nuove sfide, ricordate che reinventarsi è potente. La vostra prossima opportunità è sempre a portata di mano. Ecco il 2025: un anno in cui abbracciare nuove opportunità, rimanere affamati e andare avanti con uno scopo. Facciamo in modo che sia un anno da ricordare. Andiamo". Qua to basta per infiammare l'entusiasmo dei tifosi del Cavallino.