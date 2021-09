Quello di Monza sarà il secondo weekend del 2021 in cui verrà testata la novità della Qualifica Sprint. Il format cambia dal venerdì e anche l'assegnazione dei punti: la Sprint si terrà il sabato, dopo la sessione di libere. Ripassiamo il funzionamento e tutte le regole. Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Il quattordicesimo appuntamento della stagione di Formula 1 si corre in Italia . Questo GP replica una novità già testata a Silverstone: all'inizio dell'anno, infatti, Formula 1 e FIA avevano stabilito un cambiamento regolamentare con l'introduzione della qualifica Sprint per tre weekend di gara della stagione in corso. Il primo di questi è stato appunto quello della Gran Bretagna, mentre il secondo è Monza .

La qualifica Sprint si svolge sui 100 chilometri senza sosta e assegna ai primi tre classificati dei punti: 3 al primo, 2 al secondo, 1 al terzo. Non è previsto punto extra per il giro veloce. Questi punti si sommano a quelli della domenica. L'ordine di arrivo della Sprint determina quindi la griglia di partenza del GP.

Le gomme nella Qualifica Sprint

Ogni pilota può stabilire con quale mescola partire. Nella Sprint, inoltre, non c'è l'obbligo del pit-stop né limiti di consumo di carburante. Una notevole libertà, dunque, confermata anche per il Gran Premio, dove sarà sì obbligatorio usare (almeno) 2 mescole diverse, ma i primi 10 in griglia non avranno vincoli e potranno decidere il compound per il primo stint.