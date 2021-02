La novità della Sprint Race del sabato in Formula 1 andrà al voto giovedì 11 febbraio. Sarà la F1 Commission a dare il semaforo verde, o rosso, a quella che potrebbe essere una grossa novità in tre fine settimana di questa stagione , già anticipata dal CEO Stefano Domenicali. Le piste sono già state scelte, ovviamente per caratteristiche e possibilità di sorpasso: saranno quelle di Monza , Montreal e Interlagos .

Come funziona la Sprint Race

leggi anche

Il GP del Portogallo entra in calendario: si corre il 2 maggio

La Sprint Race è una gara di 100 chilometri, senza sosta, che assegnerà dei punti, massimo 12 a scalare, ai primi otto classificati. L'ordine di arrivo della Sprint Race determinerà poi la griglia di partenza della classica gara della domenica che scatterà di nuovo, come in passato, al punto ora e non più alle 15.10 come negli ultimi anni. La proposta della griglia invertita è stata invece già fermamente bocciata. L'organizzazione ingessata del fine settimana sarebbe così movimentata e si aumenterebbe anche il numero delle gare annuali senza portare ulteriore sovraccarico agli addetti ai lavori. Alla Ferrari l'idea piace, ma perché la proposta passi servirà la super maggioranza, cioè 28 voti su 30. Alla ricerca di spettacolo e incertezza.