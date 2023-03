Il campione del mondo della Red Bull quindicesimo in griglia dopo la rottura del semiasse nel Q2 di Jeddah, mentre il monegasco parte dodicesimo a causa della penalità per la sostituzione della centralina. Sono chiamati a una grande impresa su un tracciato insidioso, ma in F1 sono diverse le storie di rimonte che sembravano impossibili. Oggi il GP live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA IN ARABIA SAUDITA