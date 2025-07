Silverstone ’99: la curva Stowe e il giorno in cui tutto cambiò

Non tutti ricordano la curva Stowe come il vero punto di svolta. Eppure, per la Ferrari, per Michael Schumacher e per Eddie Irvine, fu lì che il 1999 prese una piega drammatica. In vista del prossimo appuntamento del mondiale di F1, Biagio Maglienti racconta per Sky Sport Insider l'episodio che cambiò la stagione del '99