ANTONELLI - Il pilota italiano nella conferenza di Spa sul suo futuro in Mercedes e il contratto in scadenza a fine stagione: "Non sono mai stato preoccupato e anche Toto Wolff è stato chiaro. La nostra coppia di piloti lavora bene e stiamo cercando di aiutare il team per aiutare a ritrovare le prestazioni. C'è un bel clima nel team e anche in fabbrica. La squadra sa qual è la scelta migliore anche per l'anno prossimo e sento di essere una buona posizione anche per il 2026"