Arrivati a metà stagione, facendo un confronto con la classifica della scorsa annata passate le prime 12 gare, a spiccare è Oscar Piastri. L'australiano, leader del Mondiale, ha +110 punti rispetto al 2024. Più in difficoltà, invece, Verstappen (-90 punti rispetto alla scorsa stagione) e Leclerc (-31). Ecco chi è migliorato e chi no in termini di punti in classifica rispetto all'anno scorso. Il Mondiale torna a Spa dal 25 al 27 luglio: live su Sky e in streaming su NOW

