Formula 1, GP Las Vegas: la diretta delle prove libere negli Usa
Via al terzultimo round del Mondiale di 2025. Titolo piloti ancora da assegnare e caccia aperta al leader del campionato Norris (McLaren). Occhio al meteo per la seconda in programma alle 5. Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
Entrambe le Ferrari a box, qualcosa non va alla posteriore sinistra di Hamilton
34' al termine della prima sessione di libere
Verstappen torna a dettare il passo in 1:35.776
Leclerc al comando delle FP1 in 1:35.776
Quinto Piastri, chamato a una reazione decisa qui a Las Vegas: l'ex leader del Mondiale è in una fase di flessone e deve dare un segnale qui in Nevada per la volata finale
Norris tocca il muro, lo ha appena comunicato al team
Ribadisce il primo tempo Verstappen: la sua Red Bull ha gitrato in 1:36.043
42' al termine della prima sessione di libere
Mara Sangiorgio: "I piloti si lamentano dei bump presenti in psta, soprattutto in curba 5"
Terzo tempo per la McLaren di Norris
Tsunoda e poi Verstappen: Max va al comando in 1:36.493
Vicky Piria: "Si alza molta polvere al passaggio delle monoposto, pista parecchio sporca"
Marc Gené, box Ferrari: "Hamilton ha chiesto una correzione all'ala anteriore"
Aveva centrato un temporaneo secondo posto Verstappen poco fa
Prima Gasly, poi di nuovo Sainz primo: 1:37.588
Sale in terza posizione la Haas di Bearman
Sainz riprende la testa della sessione: 1:38.753
Terzo crono per la Sauber di Hulkenberg
Sale al comando delle FP1 la Racing Bulls di Hadjar: 1:39.415
Sale al secondo posto Antonelli
Va ora in pista la Red Bull di Verstappen, gira anche Hamilton dopo l'inghippo con le cinture
Ancora Leclerc prmo: 1:39.733
Gasly si mette a dettare il passo in 1:41.000
Prima Leclerc, poi Sainz al comando: lo spagnolo ha girato in 1:41.164
Pista scivolosa, si alza tanto sporco: diversi team radio dei piloti
Hadjar va per il primo crono di questa giornata
Qualche difficoltà per Hamilton con la seduta nella sua Ferrari, forse le cinture
VIA ALLA PRIMA SESSIONE DI LIBERE A LAS VEGAS
Amici di Sky, appassionati della F1 e... #PazziDellaNotte, benvenuti a Las Vegas. Pronti a seguire con voi le prime libere in Nevada, con la diretta tv sul canale 207 e qui con la cronaca giro dopo giro e il monitor de tempi. Via, si parte!
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Curve: 17
- Curve a destra: 6
- Curve a sinistra: 11
- Lunghezza: 6.201 km
- Tracciato inaugurato: 2023
Le gomme a Las Vegas
Per il terzo anno consecutivo Pirelli porta a Las Vegas le tre mescole più morbide della gamma (C3, C4 e C5). Questa scelta che conferma la necessità di garantire più grip su un tracciato cittadino molto scivoloso nelle ore notturne.
Le previsioni meteo per oggi a Las Vegas
- Parzialmente nuvoloso al mattino, poi più nuvoloso nel pomeriggio. Aumento della probabilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio. Moderata possibilità di pioggia leggera per FP2 (40%).
- Vento leggero da sud-est.
- FP1: 14°C.
- FP2: 12°C.
- Massima: 15°C.
Hamilton, il casco del pilota Ferrari per il GP Las Vegas
La F1 sarà in pista nel weekend a Las Vegas e nella città delle luci ce ne sarà una a brillare più delle altre, quella di Lewis Hamilton. Il pilota Ferrari ha svelato il casco che indosserà per il terzultimo appuntamento della stagione. La sua testa sarà più scintillante che mai allo Strip Circuit... GUARDA LE FOTO
Hamilton luccicante: il casco per Las Vegas è davvero speciale. FOTO
Dalla Willams alla Racing Bulls: tutte le livree cambiate a Las Vegas. FOTO
Si scatena la fantasia con il terzultimo appuntamento del Mondiale di F1: Williams, Racing Bulls, Sauber e Alpine si sono rifatte il look per presentare una livrea speciale nel weekend del Nevada. GUARDA LE FOTO
Sono tutte qui, dalla Willams alla Racing Bulls: le livree che sono cambiate a Las Vegas. FOTO
Norris (McLaren): "Non sento il titolo come una cosa sicura, penso a una gara alla volta"
Il leader del Mondiale nella conferenza in Nevada: "Il primo posto nel campionato me lo sto godendo, ma il mio approccio continua ad essere quello di una gara alla volta. E sarà così fino alla fine. Mi sto godendo i posti in cui andiamo, le persone con cui sto lavorando. Mi sto godendo ogni sessione: vado in pista e ovviamente cerco sempre di vincere perché il sapore è più dolce quando sali sul podio". TUTTE LE PAROLE DEI PILOTI
'Non sento il titolo come una cosa sicura, perché penso a una gara alla volta'
Nella puntata precedente: gli highlights del GP Brasile
ultimo atto per la F1 Academy: Pin o Weyg?
Durante il weekend in Nevada in scena anche l’ultimo atto della F1 Academy, che decreterà chi tra Maya Weug e Doriane Pin vincerà il titolo.
La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L'approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Le news su Sky Sport24 e Skysport.it
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Cosa vedremo nelle prossime ore in diretta su Sky
- Ore 1.15: Paddock Live
- Ore 1.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 2.55: F1 Academy – Prove Libere
- Ore 4.45: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Prove Libere 2
- Ore 6: Paddock Live
- Ore 6.25: F1 Academy – Qualifiche
- Ore 7.15: Paddock Live Show
- Ore 7.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Notte venerdì 21 – sabato 22 novembre
- Ore 1.15: Paddock Live
- Ore 1.30: F1 - Prove Libere 3
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 3.10: F1 Academy – Gara 1
- Ore 4.15: Warm Up
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 5: F1 – Qualifiche
- Ore 6.15: Paddock Live
- Ore 6.45: Paddock Live Show
- Ore 10, 13, 18, 21: F1 – Qualifiche (replica)
Notte sabato 22 – domenica 23 novembre
- Ore 1.15: F1 Academy – Gara 2
- Ore 4: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy
- Ore 9.15, 12, 14, 16.30, 20: F1 – Gara (replica)