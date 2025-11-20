Norris (McLaren): "Non sento il titolo come una cosa sicura, penso a una gara alla volta"
Il leader del Mondiale nella conferenza in Nevada: "Il primo posto nel campionato me lo sto godendo, ma il mio approccio continua ad essere quello di una gara alla volta. E sarà così fino alla fine. Mi sto godendo i posti in cui andiamo, le persone con cui sto lavorando. Mi sto godendo ogni sessione: vado in pista e ovviamente cerco sempre di vincere perché il sapore è più dolce quando sali sul podio". Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
Alonso (Aston Martin): "Lottiamo per il sesto posto, sì, ed è difficile dire su quale pista potremo fare meglio. Ma ce la metteremo tutta".
Quale pista dopo Las Vegas immaginereste in F1?
- Russell: "Me la immagino a Londa. Chissà…"
- Alonso: "A casa mia, sulla pista di kart, potrei allargalrla…"
- Verstappen: "Polo Nord... "
Verstappen: "Ultimamente credo di aver messo assieme tutto nel weekend molto bene, ma ogni anno s’impara dagli errori e si pensa di svolgere un lavoro migliore. Serve pazienza fino a quando non arriverà il tuo momento. Se avremo tanta fortuna fino alla fine.,.. ma ci sono tanti punti da recuperare. Dopo Abu Dhabi chiuderemo il capitolo e ci riproveremo l’anno prossimo".
Russell (Mercedes): "La pioggia? Ogni volta si crea un’opportunità con la pista bagnata e normalmente si è pronti. Ma se potessimo indicare una pista per evitare la pioggia sarebbe questa, Ma saremo tranquilli. Pista fredda, difficile porate le gomme a temperatura ed è facile essere colt d sorpresa. Serve attenzione".
Verstappen (Red Bull): "Ogni stagione provi ad essere migliore, provi ad analizzare ogni aspetto possibile della vettura. Cerchi di essere costante e di ottimizzare. E credo che per buona parte del tempo ci siamo riusciti, per questo aspetto sono soddisfatto. Chiaramente non eravamo ai livelli che volevamo per gran parte della stagione, però mi sono goduto momenti alti e vittore. Ma al tempo stesso i momenti bassi non sono stati granché… Poi però abbiamo ridotto il gap in classifica, anche grazie alla fortuna. Ma nel complesso posso essere soddisfatto".
Verstappen (Red Bull): "Il mio approccio alle gare non cambia, ho tanti punti da recuperare per cui non ci penso troppo alla lotta per il titolo. Anche perché non posso fare molte cose… Abbiamo bisogno anche di fortuna anche per avere solo un'opportunità. Per questo, non ci penso".
Verstappen (Red Bull): "In Brasile il passo era buono, mi sarebbe piaciuto partire davanti ma mi è piaciuto anche lottare fino all'ultimo giro, anche se per il secondo posto. Speriamo di essere competitivi anche qui".
Alonso (Aston Martin): "Se possiamo riprendere la Racing Bulls? Non so, dipende dal weekend e forse ora dobbiamo pensare alla Haas che sta spingendo tanto. Ma faremo del nostro meglio. Qui lo scorso anno abbiamo faticato, stavolta chissà… Sarà molto combattuta e la qualifica sarà stressante. In gara vedremo, anche per il graning. Poi potrebbe piovere e dovremo essere aperti ad ogni opzione. Potrebbe non essere divertente per chi guida se piove".
Russell (Mercedes): "Secondi nel Costruttori? Ci sono oscillazioni così veloci che tutto può cambiare. Dobbiamo pensare una gara alla volta, puntare al secondo posto e puntare anche alla vittoria in gara. 150 gare in F1 come Norris? Ricordo la mia prima gara, fu la realizzazione di un sogno".
Russell (Mercedes): "La macchina del 2024 era eccezionale in condizioni d freddo, per questo eravamo più vicini nella classifica piloti e lontani nel Costruttori. Abbiamo una gamma di ploti dove l’attuale vettura ci permette di essere competitivi, ma magari non qui".
Russell (Mercedes): "Lo scorso anno fu una bella vittoria, la macchina andò molto bene. Ma occorre essere realisti e non vuol dire che potremo lottare per la vittoria cnahe quest’anno. La Red Bull ha avuto un grosso miglioramento nei circuiti a basso carco come Monza e Baku e me lo aspetto anche qui".
Norris (McLaren): "Il vantaggio che ho mi fa sentire il titolo vicino? Non lo so. Per via dell’ultimo weekend sono stato sul pezzo in tanti aspetti, ma non è facile esprimersi così ogni volta con tanti bravi piloti da affrontare. Le cose possono cambiare anche velocemente. Mi sento tranquillo, ma non posso controllare tutto. Ma solo affrontate una sessione alla volta per non sentirmi in una situazione diversa rispetto all’ultima volta n Brasile, per esempio".
Norris (McLaren): "L’ultimo stint dello scorso anno ha dato una direzione a ciò che poterete fare quest’anno? Cosa ho fatto non so se posso dirlo o no. Lo dico? Siccome stavo andato massimo, ho provato quante più cose possibile… Ma non vado nello specifico, anche se non è difficile da capire. Ho sperimentato cose a livello di guida, di approcci alla macchina. E null’ultimo stint abbiamo capito e le prestazioni erano più in linea con gli altri. Ma questo non vorrà dire che saremo eccezionali quest’anno…. Bisogna sperimentare, ma cercate di capirmi… non posso dirvelo".
Ocon (Haas): "Da quando abbiamo portato l’aggiornamento, da Austin in poi la macchina ha trovato una buona fora e non vedo l’ora di capre cosa potremo fare qui. Quarto un anno fa e fu bello, ma è una gara dove può accadere d tutto. Non sappiamo se pioverà e ci saranno tanti fattori da tener presente".
Colapinto (Alpine): "Penso che la macchina sia andata meglio n Brasile. Stiamo andando nella direzione giusta e Gasly ha avuto un weekend eccellente lì. Importante per il team rivedere una macchina nelle condizioni di andare a punti e di lottare per buone posizioni. Avere il passo per competere con altri team è stato entusiasmante. Questa è una pista ‘specifica’, molto diversa dalle precedenti con un asfalto molto insidioso. Per cu non mi aspetto nulla di fantastico, ma nel 2024 Gasly ha avuto un ottimo weekend e noi siamo migliorati tanto rispetto a Texas e Messico. Vedremo a che livello siamo e spero di fare un bel weekend".
Norris (McLaren): "Se ho fiducia che qui possa andare meglio degli ultimi due anni? Devo essere fiducioso, perché a quanto pare non mi è più concesso dire che non siamo i favoriti… Ma pensando agli ultimi due anni, per noi è stata senza dubbio la gara più difficile, per cui le aspettative non sono come quelle che avevo in Messico o in Brasile dove eravamo andati bene già da diversi anni. Però rispetto allo scorso anno abbiamo avuto un miglioramento sui circuiti per noi più difficoltà e per questo arrivo con più fiducia a anche se non è la stessa avuta alla vigilia delle ultime due gare. In ogni caso le aspettative sono sempre alte e veniamo qui per vincere".
Norris (McLaren): "Il primo posto nel campionato di sicuro me lo sto godendo, il mio approccio continua ad essere quello di una gara alla volta. E sarà così fino alla fine. Mi sto godendo i posti in cui andiamo, le persone con cui sto lavorando. Mi sto godendo ogni sessione: vado in pista e ovviamente cerco sempre di vincere perché il sapore è sempre più dolce quando sali sul podio o vinci la gara. A volte è dura quando sei in lotta, quando sei concentrato ogni volta che vai in pista e sei sommerso solo da questi pensieri. E talvolta è difficile fare un passo indietro. Altre volte fai questo passo indietro e capisci di essere qu e che lottare per tutto questo è pazzesco".
Norris (McLaren): "Sarà la mia 150^ gara in F1. Il m omento più bello e quello più brutto? È un numero importante, eguaglio David Coulthard per lo stesso traguardo raggiunto con la McLaren. E in Qatar, alla 151^, sarò il pilota che ha corso più gare con questo team. E’ un qualcosa di cui vado fiero, era il mio sogno da bambino e arrivarci così velocemente è incredibile. Il tempo vola, ma ricordo ancora l’Australia nel 2019, quando ero in griglia e le luci che si sono spente… Quanto al momento brutto, ce ne sono sempre di fasi difficoltose in una carriera, non saprei indicarne uno. Posso dire, però, che come team gli ultimi due anni sono stati molto belli. La vittoria a Silverstone, a casa mia, era un desiderio. Per cu scelgo quello come momento più bello perché c’era la mia famiglia e c’erano i miei tifosi. Un momento che mi ha fatto sentire vicino al mondo per qualche attimo".
I due gruppi di piloti nella conferenza di Las Vegas
Hamilton (Ferrari) sulle parole di Elkann: "Concentrato sulla guida anche quando dormo"
Le parole del pilota Ferrari riportate dalla Bbc dopo le affermazioni di Elkann nel post GP Brasile: "Mi sveglio pensandoci, vado a dormire pensandoci, e ci penso mentre dormo". Lo stesso sito della Bbc, però, sottolinea come Lewis non abbia preso sul personale i commenti del presidente.
Leclerc: "Ho parlato con Elkann, il suo messaggio voleva essere positivo"
Il pilota Ferrari sulle parole post Brasile del presidente della Scuderia ("Piloti pensino a guidare e a parlare meno"): "Con John ci conosciamo da tanto tempo, i rapporti sono buonissimi e le comunicazioni sono continue. Ci siamo sentiti come dopo ogni GP e ha spiegato quello che era l'intento positivo di quella intervista e del messaggio che voleva mandare. Lu ama la Ferrari come me e come quelli che lavorano per il team. Le sue parole le uso come motivazione e non vedo l'ora di essere in pista". Guarda il VIDEO
In volo su Las Vegas: questa F1 è uno spettacolo!
Terzultimo GP della stagione e un titolo piloti ancora da assegnare. Una volta finale resa ancora più adrenalinica da circuito dove si corre n questo fine settimana: Las Vegas. Godiamoci un viaggio in volo sul circuito. Guarda il VIDEO
Chinchero: "Las Vegas ha convinto per la spettacolarità"
Roberto Chnchero sulga gara in Nevada: "E' tornato nel calendario superando un po' le diffidenze iniziali, ma poi, edizione dopo edizione, la gara di Las Vegas ha convinto un po' tutti per la sua spettacolarità". Guarda il VIDEO
Turrini: "Quando a Las Vegas si correva in un parcheggio"
Adesso a Las Vegas si corre nel cuore della notte, quando in Italia è l’alba. Ma c’è stato un tempo in cui questo appuntamento non aveva tutti i lustrini di oggi: si doveva accontentare di competere in un mega parcheggio adattato a circuito… Guarda il VIDEO
