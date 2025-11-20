Norris (McLaren): "Il primo posto nel campionato di sicuro me lo sto godendo, il mio approccio continua ad essere quello di una gara alla volta. E sarà così fino alla fine. Mi sto godendo i posti in cui andiamo, le persone con cui sto lavorando. Mi sto godendo ogni sessione: vado in pista e ovviamente cerco sempre di vincere perché il sapore è sempre più dolce quando sali sul podio o vinci la gara. A volte è dura quando sei in lotta, quando sei concentrato ogni volta che vai in pista e sei sommerso solo da questi pensieri. E talvolta è difficile fare un passo indietro. Altre volte fai questo passo indietro e capisci di essere qu e che lottare per tutto questo è pazzesco".