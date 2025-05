Ottava qualifica della stagione, a Monaco si va a caccia di una pole position che potrebbe già essere decisiva per la gara. Leclerc ha finora ottenuto sempre il miglior tempo nelle libere e si candida per piazzarsi davanti a tutti con la sua Ferrari nel GP di casa. Il via alle 16: live su Sky e in streaming su NOW

