Si torna in pista per la seconda sessione di prove nel Principato. Ferrari cerca conferme dopo il miglior tempo di Leclerc nelle FP1, mentre Verstappen spera di aver risolto i problemi che lo hanno condizionato finora sulla pista di Monaco. Le McLaren restano (per ora) le vetture da battere anche in questo weekend: il fine settimana della F1 è tutto live su Sky e in streaming su NOW

