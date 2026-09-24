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GP Azerbaijan
24 settembre - 26 settembre 2026
Circuito GP Azerbaijan
GP Azerbaijan
24 settembre - 26 settembre 2026
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Formula 1, GP Baku: la diretta delle prime prove libere in Azerbaijan

Prima sessione di libere in Azerbaijan, si alza il sipario sul quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, con Baku che potrebbe rappresentare anche lo strappo decisivo. Gli inseguitori riusciranno a tenere la partita ancora aperta? Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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in evidenza

ALLE 10.30 LA DIRETTA SKY DELLE LIBERE 1 A BAKU

LIVE

METEO - Apertura sotto il sole e calore a Baku, prima giornata di prove libere caratterizzata da clima caldo e cielo parzialmente soleggiato. Temperature fino a 29°C e vento da sud-est a 10 mph. Team al lavoro sul setup con asfalto bollente.

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LE GOMME - Pirelli porta in pista, sul cittadimo di Baku, il trio C3-C4-C5, abbandonando la C6 usata la stagione precedente. Poiché l'asfalto azero è poco abrasivo, la Soft C5 garantisce la massima aderenza sul giro secco e in trazione, pur consentendo stint prolungati senza degrado eccessivo. I DETTAGLI

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A BAKU IL GP SI CORRE SABATO: IL MOTIVO - La decisione nasce per rispettare le esigenze del Paese ospitante, che domenica 27 settembre celebra l'Anim Gunu, il Giorno della Memoria in onore delle circa due migliaia di soldati azeri caduti durante la seconda guerra del Nagorno-Karabakh. La seconda parte di una lunga e sanguinosa disputa etnica e territoriale tra l'Armenia e l'Azerbaijan per il controllo della regione montuosa del Nagorno-Karabakhiniziata proprio il 27 settembre 2020 e durata 44 giorni dopo la prima tra il 1992 e il 1994.

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KIMI INFUGA, GLI ALTRI... - La sfida Mondiale tra Antonelli e Russell riparte da Baku. Il britannico è a 81 punti dal compagno di squadra quando mancano 9 gare alla fine. Dando uno sguardo alla storia, nessuno è mai riuscito a rimontare un distacco così importante dalla vetta della classifica, ma Russell non molla: "Finché l'aritmetica non mi condanna... ". Ma quali sono state le più grandi rimonte in testa alla classifica del Mondiale? Eccole di seguito: STORIA E PRECEDENTI

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KIMI ANTONELLI - A Baku il leader del campionato predica prudenza dopo la rimonta dal diciannovesimo a primo posto firmata a Monza: "Qui posso doppiare tutti se parto davanti? Non esageriamo... ". Il pilota evidenzia i punti di forza della vettura nei tratti lenti del tracciato azero, pur consapevole della concorrenza di McLaren, Red Bull e Ferrari: "Cerco di restare concentrato sul mio, continuare ad alzare l'asticella e poi vedremo dove arriveremo".

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GEORGE RUSSELL - L'inglese fa il punto sulla corsa al titolo mondiale. Nonostante il pesante margine accumulato dal compagno di squadra Kimi Antonelli nella classifica piloti, l'inglese della Mercedes non intende tirarsi indietro e rilancia le sue ambizioni per il finale di stagione: l'obiettivo resta massimizzare ogni weekend, puntando esclusivamente a pole position e vittorie senza fare troppi calcoli. E sul motore: "Non lo cambio, penalità più avanti"

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LEWIS HAMILTON - L'inglese nel giovedì di Baku: "Kimi ha 101 punti di vantaggio su di me e noi abbiamo lavorato tantissimo soltanto per guadagnare qualche punticino qua e là. Penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare a riprendere la Mercedes per il campionato Costruttori. Ma voglio guardare gli aspetti positivi: abbiamo vinto una gara, ottenuto dei podi e il team ha fatto un lavoro incredibile".

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CHARLES LECLERC - In Azerbaijan le sensazioni e le prospettive dei piloti nella conferenza del giovedì. Leclerc: "Antonelli quest'anno è perfetto, ma non è del tutto una sorpresa guardando al suo passato. Ma è difficile dire quale possa essere il suo segreto".

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MAX VERSTAPPEN - L'olandese alla vigilia del weekend di Baku, parla delle possibilità di raggiungere la vittoria con la Red Bull: "Credo che in questa fase sia ancora un po' azzardato pensare alla vittoria. Non c'è ancora stata una gara nella quale io abbia pensato di avere vere e proprie opportunità in termini di passo gara. Abbiamo tratto il massimo da diversi risultati"

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LANDO NORRIS - Durante le interviste nel mercoledì di Baku, Lando Norris si è confrontato con un giornalista sulle possibilità di rimonta nel Mondiale nei confronti di Antonelli: "Le cose non succedono quando sei indietro di 106 punti. Stai sognando: è ovvio che a livello matematico è ancora possibile. Io devo solo vincere questo weekend, posso solo fare questo".

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Guida al GP di Baku: non vi faremo perdere nemmeno un giro su Sky!

Fino a sabato 26 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio d'Azerbaijan, quindicesima prova del Mondiale 2026 di F1, con la gara che si disputerà, eccezionalmente, di sabato. Oggi doppia sessione di prove libere: la prima alle 10.30, la seconda alle 14. Venerdì, alle 10.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 14 scattano le qualifiche. Sabato, alle 13, al via la gara. Tutti gli appuntamenti da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Nel weekend in pista anche la F2, con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo.

Un team Mondiale per raccontarvi tutta la F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito.

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Nel post gara non perdere Race Anatomy!

L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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Il programma di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 7.55: F2 – Prove Libere
  • Ore 10.15: Paddock Live
  • Ore 10.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 11.55: F2 - Qualifiche
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 14: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 15: Paddock Live
  • Ore 19.30: Paddock Live Show

Cosa vedremo venerdì 25 settembre LIVE su Sky Sport F1

  • Ore 6.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 10.15: Paddock Live
  • Ore 10.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 12.10: F2 – Race 1
  • Ore 13.15: Warm Up
  • Ore 13.30: Paddock Live Qualifiche
  • Ore 14: F1 - Qualifiche
  • Ore 15.15: Paddock Live
  • Ore 15.45: Paddock Live Show

Cosa vedremo sabato 26 settembre in diretta su Sky

  • Ore 8.55: F2 – Feature Race 2
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 13: F1 - Gara
  • Ore 15: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 15.30: Debriefing
  • Ore 16: Notebook
  • Ore 16.15: Race Anatomy