LEWIS HAMILTON - L'inglese nel giovedì di Baku: "Kimi ha 101 punti di vantaggio su di me e noi abbiamo lavorato tantissimo soltanto per guadagnare qualche punticino qua e là. Penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare a riprendere la Mercedes per il campionato Costruttori. Ma voglio guardare gli aspetti positivi: abbiamo vinto una gara, ottenuto dei podi e il team ha fatto un lavoro incredibile".