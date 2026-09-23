Per il GP d'Azerbaigian, Pirelli sceglie le mescole C3, C4 e C5 per affrontare un tracciato "stop and go" poco abrasivo. Il basso degrado favorirà la strategia a una sosta, ma la sfida principale sarà la gestione termica degli pneumatici, soggetti a raffreddarsi lungo il rettilineo di 2 km con conseguente rischio di bloccaggi in staccata. Il weekend seguirà inoltre un programma insolito, con la gara anticipata al sabato. Appuntamento live su Sky e in streaming su NOW

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