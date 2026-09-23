Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Baku in Azerbaijan
Per il GP d'Azerbaigian, Pirelli sceglie le mescole C3, C4 e C5 per affrontare un tracciato "stop and go" poco abrasivo. Il basso degrado favorirà la strategia a una sosta, ma la sfida principale sarà la gestione termica degli pneumatici, soggetti a raffreddarsi lungo il rettilineo di 2 km con conseguente rischio di bloccaggi in staccata. Il weekend seguirà inoltre un programma insolito, con la gara anticipata al sabato. Appuntamento live su Sky e in streaming su NOW
- Pirelli porta in pista, sul cittadimo di Baku, il trio C3-C4-C5, abbandonando la C6 usata la stagione precedente. Poiché l'asfalto azero è poco abrasivo, la Soft C5 garantisce la massima aderenza sul giro secco e in trazione, pur consentendo stint prolungati senza degrado eccessivo.
- I circa 2 km ad acceleratore spalancato provocano un forte raffreddamento della gomma anteriore. Arrivare in staccata a oltre 340 km/h con pneumatici non in finestra termica ideale aumenta esponenzialmente il rischio di bloccaggio e lungo, specialmente verso Curva 1.
- A causa della bassa usura complessiva, la strategia vincente prevista si basa su una singola sosta. Molti team potrebbero preferire la combinazione Medium-Soft (o Medium con lunghi stint), scartando o riducendo all'essenziale l'uso della mescola più dura C3 in gara.
- Il tracciato alterna tratti strettissimi (come la zona del Castello) a curve a 90° e accelerazioni da bassa velocità. La trazione in uscita e la stabilità al retrotreno rappresentano i parametri chiave per non stressare la gomma posteriore durante le continue ripartenze.
- Con il weekend anticipato di un giorno (gara al sabato), il lavoro di gommatura dell'asfalto cittadino riasfaltato in alcuni punti sarà concentrato. L'aderenza aumenterà sensibilmente turno dopo turno, riducendo progressivamente il fenomeno del graining iniziale.