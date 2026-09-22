Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Baku in tvguida tv
La F1 fa tappa a Baku, in Azerbaijan, per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale, si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte mercoledì con la conferenza stampa piloti. Giovedì spazio alla prima e alla seconda sessione di libere. Venerdì, invece, sarà il giorno della qualifica. Tutto live su Sky e in streaming su NOW
Da mercoledì 23 a sabato 26 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio d'Azerbaijan, quindicesima prova del Mondiale 2026 di F1, con la gara che si disputerà, eccezionalmente, di sabato. Si parte mercoledì alle 11.30 con la conferenza stampa piloti. Giovedì doppia sessione di prove libere: la prima alle 10.30, la seconda alle 14. Venerdì, alle 10.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 14 scattano le qualifiche. Sabato, alle 13, al via la gara. Tutti gli appuntamenti da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Nel weekend in pista anche la F2, con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo.
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Torna il WEC
Nel fine settimana motoristico di Sky Sport torna anche il WEC, arrivato al settimo appuntamento stagionale in Giappone, per l'iconica 6 Ore di Fuji. Partenza della gara, domenica alle ore 4 su Sky Sport Max. Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Il programma del GP Azerbaijan LIVE su Sky
Mercoledì 23 settembre
- Ore 11.30: Conferenza stampa piloti
- Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk
Giovedì 24 settembre
- Ore 7.55: F2 – Prove Libere
- Ore 10.15: Paddock Live
- Ore 10.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 11.55: F2 - Qualifiche
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14: F1 – Prove Libere 2
- Ore 15: Paddock Live
- Ore 19.30: Paddock Live Show
Venerdì 25 settembre
- Ore 6.10: F2 – Sprint Race
- Ore 10.15: Paddock Live
- Ore 10.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 12.10: F2 – Race 1
- Ore 13.15: Warm Up
- Ore 13.30: Paddock Live Qualifiche
- Ore 14: F1 - Qualifiche
- Ore 15.15: Paddock Live
- Ore 15.45: Paddock Live Show
Sabato 26 settembre
- Ore 8.55: F2 – Feature Race 2
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 13: F1 - Gara
- Ore 15: Paddock Live Post-Gara
- Ore 15.30: Debriefing
- Ore 16: Notebook
- Ore 16.15: Race Anatomy