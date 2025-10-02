F1, i distacchi e le rimonte più grandi nella classifica piloti
Con la vittoria di Baku, e il ritiro di Oscar Piastri, Max Verstappen si è portato a -69 punti dal leader del Mondiale nella classifica piloti. La rimonta è ancora possibile? Vediamo che cosa ci dice la storia. Di seguito le più grandi rimonte in testa alla classifica del Mondiale. La F1 torna a Singapore dal 3 al 5 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW
di Michele Merlino
- Stagione: 1964
- Distacco massimo: 20 punti da Jim Clark e 16 da Graham Hill dopo il GP di Gran Bretagna (gara 5 di 10)
- Vantaggio finale: 1 punto su Graham Hill e 8 su Jim Clark
- Stagione: 1976
- Distacco massimo: 35 punti da Niki Lauda dopo il GP di Gran Bretagna (gare 9 di 16)
- Vantaggio finale: 1 punto su Niki Lauda
- Stagione: 1979
- Distacco massimo: 17 punti da Jacques Laffite dopo il GP del Brasile (gara 2 di 15)
- Vantaggio finale: 4 punti su Gilles Villeneuve
- Stagione: 1981
- Distacco massimo: 17 punti da Carlos Reutemann dopo il GP di Gran Bretagna (gara 9 di 15)
- Vantaggio finale: 1 punto su Carlos Reutemann
- Stagione: 1982
- Distacco massimo: 16 punti da Alain Prost dopo il GP del Brasile (gara 2 di 16)
- Vantaggio finale: 1 punto su Didier Pironi e John Watson
- Stagione: 1983
- Distacco massimo: 14 punti da Alain Prost dopo il GP d'Olanda (gara 12 di 15)
- Vantaggio finale: 2 punti su Alain Prost
- Stagione: 1984
- Distacco massimo: 15 punti da Alain Prost dopo il GP di San Marino (gara 4 di 16)
- Vantaggio finale: 0.5 punti su Alain Prost
- Stagione: 1988
- Distacco massimo: 18 punti da Alain Prost dopo il GP del Messico (gara 4 di 16)
- Vantaggio finale: 3 punti su Alain Prost
- Stagione: 2003
- Distacco massimo: 16 punti da Kimi Raikkonen dopo il GP del Brasile (gara 3 di 16)
- Vantaggio finale: 2 punti su Kimi Raikkonen
- Stagione: 2007
- Distacco massimo: 26 punti da Lewis Hamilton dopo il GP degli Usa (gara 7 di 17)
- Vantaggio finale: 1 punto su Lewis Hamilton e Fernando Alonso
- Stagione: 2012
- Distacco massimo: 44 punti da Fernando Alonso dopo il GP di Germania (gara 10 di 20)
- Vantaggio finale: 3 punti su Fernando Alonso
- Stagione: 2014
- Distacco massimo: 29 punti da Rosberg dopo il GP del Belgio (gara 12 di 19)
- Vantaggio finale: 67 punti su Rosberg (doppi punti nella gara finale)
- Stagione: 2022
- Distacco massimo: 46 punti da Leclerc dopo il GP d'Australia (gara 3 di 22)
- Vantaggio finale: 146 punti su Leclerc