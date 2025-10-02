Con la vittoria di Baku, e il ritiro di Oscar Piastri, Max Verstappen si è portato a -69 punti dal leader del Mondiale nella classifica piloti. La rimonta è ancora possibile? Vediamo che cosa ci dice la storia. Di seguito le più grandi rimonte in testa alla classifica del Mondiale. La F1 torna a Singapore dal 3 al 5 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW

di Michele Merlino

F1, GP SINGAPORE: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING