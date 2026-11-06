Formula 1, GP Brasile: la diretta delle prove libere a Interlagos
La prima gara dopo il titolo assegnato a Kimi Antonelli: si corre in Brasile, la terra del suo idolo Ayrton Senna. Alle 16.30 il via delle prove libere a Interlagos, in un weekend che potrebbe essere condizionato dal meteo. Alle 20 le FP2 e domenica alle 18 il GP: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
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in evidenza
Archiviata la conquista del titolo mondiale di Kimi Antonelli, la F1 torna in pista per il Gran Premio di São Paulo, in programma da giovedì 5 a domenica 8 novembre, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Oggi doppia sessione di prove libere: la prima alle 16.30, la seconda alle 20. Sabato, alle 15.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 19 scattano le qualifiche. Domenica, alle 18, al via la gara.
Così vi raccotiamo tutta la F1: il nostro team
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito.
Domenica nuovo appuntamento con Race Anatomy
L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Lo speciale 'Kampione' su Sky Sport F1 e on demand
Ad accompagnare la programmazione, “Kampione”, lo speciale firmato Sky Sport che ripercorre l'intera stagione di Kimi Antonelli, dai momenti più significativi fino alla conquista del titolo mondiale. Un traguardo che riporta un italiano al vertice del mondiale piloti, 73 anni dopo il trionfo di Alberto Ascari. Lo speciale sarà visibile quotidianamente su Sky Sport F1, con la possibilità di rivederlo anche on demand.
Il programma di venerdì 7 novembre LIVE su Sky
- Ore 16.15: Paddock Live
- Ore 16.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 17.30: Paddock Live
- Ore 19.45: Paddock Live
- Ore 20: F1 – Prove Libere 2
- Ore 21: Paddock Live
- Ore 22: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Il programma di sabato 7 novembre LIVE su Sky
- Ore 15.15: Paddock Live
- Ore 15.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 18.15: Warm Up
- Ore 18.30: Paddock Live
- Ore 19: F1 - Qualifiche
- Ore 20.15: Paddock Live
Il programma di domenica 8 novembre LIVE su Sky
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 18: F1 - Gara
- Ore 20: Paddock Live Post-Gara
- Ore 20.30: Debriefing
- Ore 21: Notebook
- Ore 21.15: Race Anatomy