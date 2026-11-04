F1, Kimi Antonelli a casa Senna in Brasile: "Ricordi che porterò sempre con me". FOTO
Nella settimana del GP del Brasile, il nuovo campione del mondo ha incontrato la famiglia del suo idolo, salendo a bordo della Lotus di F1 del 1986. E i nipoti di Senna lo ringraziano: "Abbiamo toccato con mano quanto sia amato e speciale, sei incredibile e siamo orgogliosi di te". Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 6 all'8 novembre
GP BRASILE, GUIDA TV - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT
- Arrivato in Brasile per il GP di San Paolo, Antonelli ha visitato la Fazenda Dois Lagos, la fattoria di Ayrton Senna a Tatuì. Di recente la famiglia l'ha trasformata in un museo, frequentato anche da Lewis Hamilton
- Lì si è seduto a bordo della Lotus 98T del 1986, vicino a papà Marco e ai nipoti del brasiliano: Bruno (ex pilota di F1, Wec e Formula E), Lalalli e Bianca Senna. "Grazie a tutta la famiglia Senna - ha scritto Kimi sui social -, ci vorrà un po' di tempo prima che realizzi del tutto, ma porterò questi ricordi con me per sempre"
- Kimi è nato 12 anni dopo la morte di Senna e corre con il numero 12 proprio in suo onore. Senna ha infatti usato quel numero alla Lotus dal 1985 al 1987 e ha vinto il suo primo titolo con la McLaren nel 1988 proprio con il 12, così come Antonelli. Che non cambierà nel 2027: "E' un modo per rimanere con i piedi per terra", ha spiegato a Sky dopo aver vinto il Mondiale in Messico. "Mantenere il 12 è come un nuovo punto di inizio, in cui ricostruire e cercare di replicarsi"
- Lalalli Senna ha convidiso diverse foto della giornata sui suoi social: "Abbiamo avuto il piacere di accogliere il nuovo campione Kimi Antonelli in un momento speciale: accanto alla Lotus di Ayrton Senna, celebrando il suo trionfo con un regalo fatto con il cuore, una mia scultura di Ayrton", scrive. "Abbiamo potuto toccare con mano quanto sia amato e speciale! Una connessione tra generazioni che condividono la stessa passione per il motorsport. Congratulazioni, Kimi, per questo traguardo e per il tuo percorso. Sei incredibile e siamo orgogliosi di te"
- "Molto emozionante, giornata fantastica. Grazie alla famiglia Senna", ha scritto Marco Antonelli sui propri social
- Bianca e Lalalli Senna con il busto di Ayrton che hanno regalato a Kimi
- Ne sono cambiate di cose dal novembre 2025, in cui Antonelli arrivò in Brasile per il suo primo GP di San Paolo in Formula 1 e visitò la tomba di Senna
- La domenica Kimi concluse la gara con uno straordinario secondo posto, il suo miglior risultato stagionale dopo un periodo difficile. Era solo l'antipasto di ciò che sarebbe arrivato nel 2026...
- Intanto, in attesa dell'azione in pista, Antonelli ha cambiato la sua biografia su Instagram: da "Formula 1 driver" a "Formula 1 World Champion"