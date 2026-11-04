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F1, Kimi Antonelli a casa Senna in Brasile: "Ricordi che porterò sempre con me". FOTO

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Foto Instagram @lalallisenna

Nella settimana del GP del Brasile, il nuovo campione del mondo ha incontrato la famiglia del suo idolo, salendo a bordo della Lotus di F1 del 1986. E i nipoti di Senna lo ringraziano: "Abbiamo toccato con mano quanto sia amato e speciale, sei incredibile e siamo orgogliosi di te". Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 6 all'8 novembre

GP BRASILE, GUIDA TV - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT

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