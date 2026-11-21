Formula 1, la griglia di partenza del GP Las Vegas
Antonelli il più veloce nelle qualifiche di Las Vegas, ma scatterà 6° per una penalità. In pole c'è Verstappen, con lui Russell. Seconda fila con Norris-Hadjar. Più dietro le Ferrari, con Leclerc 10° e Hamilton 11°. Tante le penalità per cambi sulla monoposto: Kimi, Piastri, Sainz, Bearman e Stroll. Ecco la griglia di partenza. Il GP alle 5 live su Sky e in streaming su NOW
- Kimi Antonelli davanti a tutti a Las Vegas, nella terz'ultima qualifica del Mondiale 2026. Il neo campione del mondo però scatterà 6° per una penalità già nota.
- In pole quindi c'è Verstappen, poi Russell, Norris e Hadjar. Clamorosa eliminazione in Q2 delle due Ferrari, con Leclerc che partirà 10° davanti a Hamilton
- Ecco la griglia di partenza
- penalizzato di 5 posizioni per sostituzioni componenti PU
- penalizzato di 10 posizioni per sostituzioni componenti PU
- penalizzato di 10 posizioni per sostituzioni componenti PU
- penalizzato di 10 posizioni per sostituzioni componenti PU
- penalizzato per sostituzioni componenti PU: partirà dal fondo della griglia