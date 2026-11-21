Antonelli il più veloce nelle qualifiche di Las Vegas, ma scatterà 6° per una penalità. In pole c'è Verstappen, con lui Russell. Seconda fila con Norris-Hadjar. Più dietro le Ferrari, con Leclerc 10° e Hamilton 11°. Tante le penalità per cambi sulla monoposto: Kimi, Piastri, Sainz, Bearman e Stroll. Ecco la griglia di partenza. Il GP alle 5 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS QUALIFICHE