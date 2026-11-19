Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Las Vegas 2026
Nel weekend notturno sulla Strip di Las Vegas, Pirelli porta le mescole più morbide della gamma (C3, C4 e C5) per affrontare un tracciato cittadino ad altissima velocità, asfalto poco abrasivo e temperature basse che mettono alla prova il warm-up degli pneumatici e la gestione del graining. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
- Terzultimo round del Mondiale di F1, si torna negli USA. Con i dati forniti da Pirelli, scopriamo tutti i dettagli per le gomme scelte per il fine settimana a Las Vegas
- Pirelli seleziona C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft) per garantire la massima aderenza meccanica sull'asfalto cittadino della Strip
- Si corre con il sole già tramotato. Le basse temperature serali nel deserto rendono critica la fase di messa in temperatura degli pneumatici, soprattutto nel giro secco in qualifica.
- Il raffreddamento delle gomme lungo i quasi due chilometri dello Strip Straight favorisce lo scivolamento in frenata e l'insorgere del graining.
- L'elevata velocità massima e le staccate violente mettono sotto stress le strutture Pirelli nonostante il basso livello di carico aerodinamico adottato dai team.
- In caso di pioggia o pista umida nelle sessioni notturne, portare in finestra le Cinturato Intermediate e Full Wet rappresenta l'incognita più complessa del fine settimana.
- Ore 1.15: F1 Academy – Race 2
- Ore 4: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live Post-Gara
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy