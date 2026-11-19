Nel weekend notturno sulla Strip di Las Vegas, Pirelli porta le mescole più morbide della gamma (C3, C4 e C5) per affrontare un tracciato cittadino ad altissima velocità, asfalto poco abrasivo e temperature basse che mettono alla prova il warm-up degli pneumatici e la gestione del graining. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

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