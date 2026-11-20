Formula 1, GP Las Vegas: la diretta delle prime prove libere negli Usa
In pista per la prima sessione di prove libere in Nevada. Si corre per il terzultimo round del Mondiale 2026 e, con entrambi i titoli già assegnati, un occhio è già puntato alla prossima stagione. Alle 5 le FP2. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Un giro anche per la Williams di Sainz e poi il rientro ai box
Torna ai box Begaonvic, vanno in pista Antonelli e Albon
Si aima la pista, ora anche Beganovic su Ferrari e Crawford su Aston Martin
Bottas porta in pista la sua Cadillac
Rientrato ai box anche Camara
36' al termine delle prime libere: pioggia e zero tempi
Rietra ai box Hirakawa con la Haas: ha segnalato un problema allo sterzo
Hirakawa e Camara portano in pista le due Haas
Alonso al muretto attendendo il via delle operazioni in pista
Scorre il tempo, piove e essuno in pista: 46' al termine delle prime libere di Las Vegas
Pista con poco grip e ora la pioggia, si complicano decisamente le cose a Las Vegas
Aumenta la pioggia a Las Vegas
Rientra ai box Perez, unico finora ad aver completato un giro
Gomma da bagnato estremo per la Cadillac di Perez
Continua a piovere su Las Vegas
Va in pista la Cadilac di Perez
TEMPERATURE - 14° dell'asfalto, 12 dell'aria
Ancora tutti ai box a Las Vegas
Beganovic (Ferrari), Hirakawa (Haas) e Crawford (Aston) i tre rookie in pista nelle Libere 1
Ancora pioggia a Las Vegas
SCATTANO LE PRIME LIBERE, MA TUTTI ASPETTANO AI BOX...
Piove a Las Vegas, saranno libere su una pista bagnata
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti a Las Vegas! Si va in pista per la prima sessione di libere del terzultimo round del Mondiale 2026. In tv la diretta è come sempre sul canale 207, qui la nostra cronaca testuale con il monitor dei tempi.
COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI SCENDERE IN PISTA
- Curve: 17
- Curve a destra: 6
- Curve a sinistra: 11
- Lunghezza: 6.201 km
- Inaugurato: 2023
IL CIRCUITO - Lo "Strip Circuit" è un tracciato cittadino diverso da quello protagonista in Nevada fino al 1982. Per lunghezza è il secondo nel Mondiale, presenta 17 curve e qui vi spieghiamo tutte le sue CARATTERISTICHE.
IN TRE CAMBIANO LOOK - In occasione del Gran Premio di Las Vegas, Cadillac, Aston Martin e Williams scendono in pista con una livrea speciale pensata appositamente per la tappa statunitense. Un cambio d'abito esclusivo per illuminare la notte della Strip e celebrare uno degli appuntamenti più spettacolari del calendario. TUTTI I DETTAGLI NELLE FOTO
CI SONO GIA' DELLE PENALITA' - Il weekend di Las Vegas si apre all'insegna delle penalità e delle novità tecniche sulle power unit. Mentre in casa Mercedes l'attenzione è puntata sulle scelte mirate per Kimi Antonelli, in casa McLaren la situazione si complica notevolmente per Oscar Piastri, costretto a scontare un pesante arretramento sulla griglia di partenza per ragioni legate all'affidabilità. Norris cambia turbo, ma in questo caso nessuna penalità
LECLERC - Alla vigilia del weekend di Las Vegas, Charles Leclerc ridimensiona le frizioni con Lewis Hamilton e fissa gli obiettivi in pista per il finale di stagione: "Dopo pochi minuti la tensione era già sparita" e "Il mio obiettivo principale ora è provare a vincere delle gare prima della fine dell'anno".
HAMILTON - Dopo le tensioni e il chiarimento avvenuto a Interlagos, Lewis Hamilton fa il punto da Las Vegas sul rapporto con Charles Leclerc: "Siamo molto uniti e stiamo procedendo, a mio avviso, nella direzione giusta. Conosciamo i rispettivi limiti e condividiamo l'obiettivo finale: ottenere il miglior risultato possibile per la squadra".
UNA SETTIMANA DA KIMI - Il pilota Mercedes, neocampione del mondo, racconta l'ultima settimana trascorsa in Italia (ma anche nella sede del team a Brackley) per la prima volta dopo il titolo: "Bellissimo andare dal Presidente Mattarella, poi a San Siro. E tornare a casa a Bologna, a San Marino. Tutto incredibile. E poi mangiare anche un po' di cibo buono… un bel piatto di tagliatelle, tortellini, lasagne, cotoletta. Diciamo che ci ho dato dentro, però sono riuscito a recuperare e sono carico per questo weekend"
KIMI E IL ROBOT... - Siparietto curioso (e anche un po’ inquietante) nel paddock di Las Vegas per Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano, neocampione del modo, si è ritrovato faccia a faccia con un robot umanoide capace di replicare in tempo reale ogni suo gesto e movimento, regalando un momento esilarante fatto di stupore, risate e prove di sincronia. Un incontro ravvicinato tra talento umano e tecnologia che ha subito conquistato l'attenzione dei social.
LE GOMME - Nel weekend notturno sulla Strip di Las Vegas, Pirelli porta le mescole più morbide della gamma (C3, C4 e C5) per affrontare un tracciato cittadino ad altissima velocità, asfalto poco abrasivo e temperature basse che mettono alla prova il warm-up degli pneumatici e la gestione del graining. I DETTAGLI
LA DECISIONE - Dal 2027 la Fia introdurrà commissari di gara a tempo pieno in Formula 1, inizialmente in numero limitato. Dal 2028 nascerà un dipartimento di 12-15 steward, a rotazione nei GP e affiancati dagli attuali commissari part-time. Per il presidente Fia Ben Sulayem l’obiettivo è garantire "maggiore imparzialità, equità e integrità nel Mondiale"
Las Vegas, fate il vostro gioco! Il programma LIVE su Sky
La F1 torna in pista per il Gran Premio di Las Vegas, in programmada giovedì 19 a domenica 22 novembre, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Staotte doppia sessione di prove libere: la prima all'1.30, la seconda alle 5. Sabato, all'1.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 5 scattano le qualifiche. Domenica, alle 5, al via la gara. Nel weekend americano in pista anche la F1 Academy
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito.
L'approfondimento post gara con Race Anatomy
L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Gli altri appuntamenti a quattro ruote
Nel fine settimana motoristico di Sky Sport spazio anche allo storico Gran Premio di Macau. Domenica 22 novembre su Sky Sport Max, il programma prenderà il via alle 2.15 con la FIA F4 World Cup Race, per proseguire alle 5.35 la FIA GT World Cup Race, e chiudersi alle 8.30 la FIA Formula Regional World Cup Race.
La programmazione del GP Las Vegas LIVE su Sky
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Il programma di oggi su Sky Sport F1 (canale 207)
- Ore 1.15: Paddock Live
- Ore 1.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 2.55: F1 Academy – Prove Libere
- Ore 4.45: Paddock Live
- Ore 5: F1 – Prove Libere 2
- Ore 6: Paddock Live
- Ore 6.25: F1 Academy – Qualifiche
- Ore 7.15: Paddock Live
- Ore 7.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 21 novembre
- Ore 1.15: Paddock Live
- Ore 1.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 3.10: F1 Academy – Race 1
- Ore 4.15: Warm Up
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Qualifiche
- Ore 6.15: Paddock Live
Domenica 22 novembre
- Ore 1.15: F1 Academy – Race 2
- Ore 4: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live Post-Gara
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy