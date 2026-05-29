GP Monaco
5 giugno - 7 giugno 2026
GP Monaco
5 giugno - 7 giugno 2026
F1, la preview del GP Monaco: i dati essenziali sulla gara nel Principato
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Dove si trova: Principato di Monaco
- Lunghezza: 3.337 m
- Curve: 19
- Giri: 78
- Novità: niente Straight Line Mode (qui i dettagli)
Le gomme Pirelli per il GP Monaco 2026
Per il Gran Premio di Monaco 2026, Pirelli mette a disposizione delle squadre le mescole più morbide della sua gamma da asciutto, una scelta classica e obbligata per il circuito cittadino di Monte Carlo.
LE MESCOLE
I dettagli sulle gomme nel Principato
Il meteo per il GP Monaco di domenica 7 giugno
Le temperature pomeridiane dovrebbero salire da 22°C a circa 27°C con cielo parzialmente nuvoloso. Rimane una probabilità molto bassa di pioggia, pari solo al 10%, con la possibilità di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo la costa. Il vento dovrebbe rimanere debole, intorno agli 8,3 km/h, con raffiche da sud-est fino a 23,4 km/h. Le temperature dell'asfalto dovrebbero risalire fino a raggiungere i 40-45°C.