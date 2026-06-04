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Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Monaco a Monte Carlo

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Sesto appuntamento della stagione e, lungo le strade del Principato, Pirelli mette a disposizione delle squadre le mescole più morbide della sua gamma da asciutto. Qui tutti i dettagli. Tutto il Mondiale di Formula 1 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

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