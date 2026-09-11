GP Spagna
11 settembre - 13 settembre 2026
GP Spagna
11 settembre - 13 settembre 2026
F1, la preview del GP Spagna
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Nome circuito: 'MadRing'
- Lunghezza: 5,4 km
- Numero di curve: 22
- Giri del GP: 57
- Distanza della gara: 307.8 km circa
- Posizione: IFEMA Madrid/Valdebebas
- Prima edizione: 2026
Il nuovo circuito, così è il 'MadRing'
- Madrid, tracciato tutto da scoprire. Di nuovo nella Capitale a distanza di 45 anni, il MadRing si estende per 5,4 km con 22 curve tra le quali la mitica Monumental, curva di oltre 550 m che raggiunge un'inclinazione del 24%.
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Le gomme per la gare di Formula 1 a Madrid
- In vista dell'inedito GP Spagna sul circuito cittadino di Madrid, Pirelli ha selezionato il tris di mescole centrali della propria gamma: C2 come Hard (White), C3 come Medium (Yellow) e C4 come Soft (Red). Un tracciato 'ibrido' caratterizzato da forti carichi verticali — guidati dalla spettacolare curva sopraelevata "La Monumental" con il 24% di pendenza — e da un asfalto liscio e pre-trattato rappresenta un'incognita per i team.
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PREVISIONI METEO AL GP SPAGNA: 13 SETTEMBRE LIVE SU SKY
- Sole splendente e condizioni ideali per la gara, con asfalto asciutto e temperature estive. Minima di 18°C e massima prevista di 30°C nei momenti di picco pomeridiano durante il Gran Premio.
Il programma del GP Spagna: domenica 13 settembre LIVE su Sky
- Ore 9.40: F3 – Feature Race 2
- Ore 11.20: F2 – Feature Race
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy