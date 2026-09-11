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GP Spagna
11 settembre - 13 settembre 2026
Circuito GP Spagna
GP Spagna
11 settembre - 13 settembre 2026
  • PREVIEW
  • RISULTATI

F1, la preview del GP Spagna

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome circuito: 'MadRing'
  • Lunghezza: 5,4 km
  • Numero di curve: 22
  • Giri del GP: 57
  • Distanza della gara: 307.8 km circa
  • Posizione: IFEMA Madrid/Valdebebas
  • Prima edizione: 2026

 

Il nuovo circuito, così è il 'MadRing'

  • Madrid, tracciato tutto da scoprire. Di nuovo nella Capitale a distanza di 45 anni, il MadRing si estende per 5,4 km con 22 curve tra le quali la mitica Monumental, curva di oltre 550 m che raggiunge un'inclinazione del 24%.

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Tutti i dettagli sul tracciato

Le gomme per la gare di Formula 1 a Madrid

  • In vista dell'inedito GP Spagna sul circuito cittadino di Madrid, Pirelli ha selezionato il tris di mescole centrali della propria gamma: C2 come Hard (White), C3 come Medium (Yellow) e C4 come Soft (Red). Un tracciato 'ibrido' caratterizzato da forti carichi verticali — guidati dalla spettacolare curva sopraelevata "La Monumental" con il 24% di pendenza — e da un asfalto liscio e pre-trattato rappresenta un'incognita per i team.

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Tutto sulle mescole in Spagna

PREVISIONI METEO AL GP SPAGNA: 13 SETTEMBRE LIVE SU SKY

  • Sole splendente e condizioni ideali per la gara, con asfalto asciutto e temperature estive. Minima di 18°C e massima prevista di 30°C nei momenti di picco pomeridiano durante il Gran Premio.

Il programma del GP Spagna: domenica 13 settembre LIVE su Sky

  • Ore 9.40: F3 – Feature Race 2
  • Ore 11.20: F2 – Feature Race
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Gara
  • Ore 17: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18: Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy