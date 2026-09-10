In vista dell'inedito GP Spagna sul circuito cittadino di Madrid, Pirelli ha selezionato il tris di mescole centrali della propria gamma: C2 come Hard (White), C3 come Medium (Yellow) e C4 come Soft (Red). Un tracciato 'ibrido' caratterizzato da forti carichi verticali — guidati dalla spettacolare curva sopraelevata "La Monumental" con il 24% di pendenza — e da un asfalto liscio e pre-trattato rappresenta un'incognita per i team. Tutto live su Sky e in streaming su NOW



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