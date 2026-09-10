Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Madrid in Spagna
In vista dell'inedito GP Spagna sul circuito cittadino di Madrid, Pirelli ha selezionato il tris di mescole centrali della propria gamma: C2 come Hard (White), C3 come Medium (Yellow) e C4 come Soft (Red). Un tracciato 'ibrido' caratterizzato da forti carichi verticali — guidati dalla spettacolare curva sopraelevata "La Monumental" con il 24% di pendenza — e da un asfalto liscio e pre-trattato rappresenta un'incognita per i team. Tutto live su Sky e in streaming su NOW
- L'approdo della Formula 1 sul tracciato urbano di Madrid segna un momento di svolta nel calendario 2026, ma per i tecnici Pirelli e gli ingegneri delle scuderie si traduce in un vero e proprio "salto nel buio" analitico. Il circuito MadRing, caratterizzato da un mix di sezioni veloci cittadine, allunghi guidati, marcati dislivelli e veloci cambi di direzione, ha indotto il il fornitore milanese a fare affidamento esclusivamente su modelli virtuali per la definizione delle assegnazioni.
- La scelta di portare le mescole intermediate C2, C3 e C4 nasce dalla necessità di bilanciare le sollecitazioni estreme imposte dal layout con un manto stradale di nuova fattura. Se da un lato l'asfalto liscio tende a limitare l'abrasione meccanica pura della gomma, dall'altro la presenza di curva 12 (La Monumental) — una parabola di 550 metri inclinata fino a un gradiente del 24% — sottopone gli pneumatici ai carichi verticali più elevati di tutto il campionato.
- La gestione delle temperature di esercizio nelle tre sessioni di prove libere del venerdì e del sabato diventerà perciò il fattore decisivo per impostare le tattiche di gara e prevenire fenomeni di graining o surriscaldamento sul compound Soft.
- Tris di mescole per il debutto a Madrid: Pirelli sceglie il trittico C2 (Hard), C3 (Medium) e C4 (Soft) per l'esordio assoluto sul circuito di MadRing. Una scelta di compromesso ideale per affrontare il layout 'ibrido' madrileno privo di precedenti storici.
- Pendenza del 24% e 550 metri di percorrenza: curva 12 genera il carico verticale più alto della stagione 2026, spingendo la struttura della spalla degli pneumatici al limite massimo di sollecitazione.