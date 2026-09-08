Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

F1, GP Spagna: il nuovo circuito di Madrid. Dai dati alla curva Monumental. FOTO

Formula 1 fotogallery
11 foto

Il GP di Spagna si svolge dall'11 al 13 settembre (in diretta su Sky Sport) sul nuovo circuito di Madrid, tracciato tutto da scoprire. Di nuovo nella Capitale a distanza di 45 anni, Madring si estende per 5,4 km con 22 curve tra le quali la mitica Monumental, curva di oltre 550 m che raggiunge un'inclinazione del 24%. Dai dati della gara alle caratteristiche sezione per sezione: ecco tutto quello che c'è da sapere

HIGHLIGHTS F1 - CLASSIFICHE

ALTRE FOTOGALLERY

GP Spagna, alla scoperta del circuito di Madrid

Formula 1

Il GP di Spagna si svolge dall'11 al 13 settembre (in diretta su Sky Sport) sul nuovo circuito di...

11 foto

Debutta Madrid: domenica GP Spagna alle 15 su Sky

IL CALENDARIO

La F1 si sposta da Monza a MAdrid: evento dall'11 al 13 settembre live su Sky e in streaming su...

33 foto

"Sarà perché ti amo": la rassegna stampa su Kimi

PRIMA PAGINA

Le prime pagine dei giornali danno ampio spazio al capolavoro del pilota bolognese della...

15 foto

Pazzi di Kimi, i messaggi da Sinner a Verstappen

LE REAZIONI

Un'impresa storica che ha infiammato lo sport italiano e internazionale. La straordinaria...

11 foto

Kimi sfata il tabù GP di casa: tutti i risultati

casa dolce casa

Kimi Antonelli vince a Monza partendo dal fondo dello schieramento. E' il primo pilota a...

13 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Hadjar salta GP Madrid: Lawson al suo posto

    red bull

    Isack Hadjar salterà anche il GP di Spagna a Madrid. Il francese della Red Bull non ha ancora...

    Kimi Antonelli versione pit reporter per un giorno

    video

    Dopo la storica vittoria nel GP Monza, Antonelli si è concesso un po' di relax sui kart nella...

    Dietro le quinte di Kimi: pasta nel trofeo e festa

    Formula 1

    Un trionfo meraviglioso con una rimonta fantastica. Il giorno dopo la strepitosa rimonta che l’ha...