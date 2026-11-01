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Kimi sulla scia di Senna: il 12 e il destino

Carlo Vanzini

Carlo Vanzini
©Getty

Il numero 12, il cappellino blu, i filmati studiati quasi ossessivamente e un idolo scomparso dodici (12!) anni prima della sua nascita. Il campione del mondo Kimi Antonelli non è Ayrton Senna, ma nel suo legame con il campione brasiliano c'è qualcosa che va oltre l'ispirazione: una storia fatta di coincidenze, dedizione al dettaglio e un filo che unisce generazioni diverse della Formula 1

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