Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'esclusiva

Antonelli: "Mi sento molto più maturo. Mondiale? Difficile, ma mai dire mai"

Davide Camicioli

Davide Camicioli

La stagione da rookie è ormai alle spalle, Kimi Antonelli si prepara a vivere il suo secondo anno in F1 con più consapevolezza e maggiore fiducia. I momenti difficili dell'anno scorso lo hanno fatto crescere e ora il pilota italiano sogna in grande: vuole vincere la sua prima gara ed essere protagonista in tutta la stagione. E, perché no, provare ad avvicinarsi alla lotta al titolo... La sua intervista a Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ