Antonelli: "Mi sento molto più maturo. Mondiale? Difficile, ma mai dire mai"
La stagione da rookie è ormai alle spalle, Kimi Antonelli si prepara a vivere il suo secondo anno in F1 con più consapevolezza e maggiore fiducia. I momenti difficili dell'anno scorso lo hanno fatto crescere e ora il pilota italiano sogna in grande: vuole vincere la sua prima gara ed essere protagonista in tutta la stagione. E, perché no, provare ad avvicinarsi alla lotta al titolo... La sua intervista a Sky Sport Insider
