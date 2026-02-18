La stagione da rookie è ormai alle spalle, Kimi Antonelli si prepara a vivere il suo secondo anno in F1 con più consapevolezza e maggiore fiducia. I momenti difficili dell'anno scorso lo hanno fatto crescere e ora il pilota italiano sogna in grande: vuole vincere la sua prima gara ed essere protagonista in tutta la stagione. E, perché no, provare ad avvicinarsi alla lotta al titolo... La sua intervista a Sky Sport Insider