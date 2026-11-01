Semplicemente Kimi: il ragazzo oltre il campione

Ha conquistato la Formula 1 con il talento e la velocità, ma anche con la spontaneità, l'entusiasmo e la semplicità di un ragazzo di vent'anni. Kimi Antonelli è diventato campione del mondo senza perdere il legame con le proprie radici, la famiglia e le piccole abitudini di sempre. Perché, in fondo, non esiste un Kimi in pista e uno fuori: c'è semplicemente Kimi