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il protagonista

Semplicemente Kimi: il ragazzo oltre il campione

Mara Sangiorgio

Mara Sangiorgio

Ha conquistato la Formula 1 con il talento e la velocità, ma anche con la spontaneità, l'entusiasmo e la semplicità di un ragazzo di vent'anni. Kimi Antonelli è diventato campione del mondo senza perdere il legame con le proprie radici, la famiglia e le piccole abitudini di sempre. Perché, in fondo, non esiste un Kimi in pista e uno fuori: c'è semplicemente Kimi

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