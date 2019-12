Si è concluso da poche settimane il campionato del mondo di Formula 1 ed è tempo di ripercorrere tutto ciò che è accaduto durante un'annata molto emozionante. Annata senza dubbio speciale per Charles Leclerc, al suo primo Mondiale sulla Ferrari e che Sky Sport celebra con lo speciale "L'Anno di Charles" in onda questa sera alle 20.30 su Sky Sport F1, canale 207. Leclerc ha chiuso il campionato con un quarto posto che forse porta con sé qualche rimpianto, ma che senza ombra di dubbio è il miglior presupposto per guardare al 2020. “È stata una stagione piuttosto strana - ha deto recentemente Charles - Le prime gare non erano di buon livello. Nel primo Gran Premio non siamo riusciti ad essere competitivi. Ma, in seguito, siamo riusciti a progredire, e questo per tutta la stagione, che è il dato più importante". Su Sky riviviamo l’emozionante primo anno di Leclerc con la Rossa: diventato presto il più giovane poleman della storia Ferrari, ha dovuto aspettare qualche gran premio prima di esplodere definitivamente. Duelli spettacolari con Verstappen e Hamilton, le due vittorie a Spa e Monza e il record di pole stagionale.

"L'ANNO DI CHARLES" - LO SPECIALE

23 dicembre alle 20.30 su Sky Sport F1 (canale 207)