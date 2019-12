La Ferrari è di Charles Leclerc, o anche... Charles Leclerc è della Ferrari. Che il monegasco in poco tempo abbia conquistato rispetto e fiducia indiscussi della squadra è sottolineato una volta di più da un rinnovo arrivato e confermato con largo anticipo sulla data di scadenza del suo contratto, firmato al momento dell'ingresso nel programma giovani e valido fino al 2022. Ora Charles Leclerc ha la certezza che per altri due anni, fino al 2024, sarà al centro del progetto Ferrari. Un'intesa che si dice lo porterà a guadagnare nove milioni all'anno, esclusi i premi per vittorie, punti conquistati e piazzamento finale del team nella classifica Costruttori. Una cifra comunque destinata a salire.

Ma al di là dei freddi numeri, che sanciscono il valore sempre più prezioso di un ragazzo che in pochi anni è esploso, il fatto che la Ferrari abbia deciso di blindare il suo giovane gioiello con così largo anticipo costringe la memoria a fare un salto indietro ai tempi dei rinnovi di Michael Schumacher.

Con grinta, entusiasmo e soprattutto risultati Charles Leclerc ci ha messo davvero pochissimo, alla sua prima stagione in Ferrari, a conquistarsi stima e spazi. Con le sette pole position e le due vittorie - a Spa e Monza - del 2019, il monegasco è diventato quasi subito un compagno ostico anche per un quattro volte Campione del Mondo, costringendo Mattia Binotto a decisioni e gestione risultate persino delicate. Sebastian Vettel rimane al centro del progetto Ferrari, come ha sottolineato il team principal pochi giorni fa, ma il rinnovo fino al 2024 di Charles Leclerc è un segnale limpido. Per Ferrari lui rappresenta non solo il presente ma sicuramente anche e soprattutto il futuro. Determinato e vincente.