Un decennio di Sky Sport: 10 anni di Seb

Uno speciale, in onda sui canali Sky Sport e disponibile on demand, per rivedere le quasi 50 vittorie del pilota tedesco in questi ultimi 10 anni. Dalle vittorie targate Red Bull fino al passaggio in Ferrari

Un decennio dai due volti quello di Sebastian Vettel: trionfale nella prima parte, tra luci e ombre nella seconda. Il 4 novembre 2010 il tedesco è diventato il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1, replicando il titolo nelle tre stagioni successive, anche grazie allo strapotere della Red Bull.

Nel 2015 il salto in Ferrari, alla ricerca dell’ultimo sogno da realizzare: vincere il mondiale con la rossa, per emulare il suo mito da bambino Michael Schumacher. Per ora Seb non c’è riuscito: in un paio di stagioni (2017 e 2018) è stato in lotta per il titolo ma un po’ per carenze della macchina e un po’ per suoi errori non è mai riuscito ad avere la meglio sul binomio Hamilton-Mercedes.

Nello speciale “Il decennio di Seb”, in onda sui canali Sky Sport e disponibile on demand, riviviamo tutte le quasi 50 vittorie in questo decennio del tedesco, terzo nella classifica All Time per GP vinti dietro a Schumacher e Hamilton.