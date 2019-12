Un decennio di Sky Sport: lo speciale Lewis Hamilton

Il campione inglese è sicuramente il dominatore dell’ultimo decennio in Formula 1. Ripercorriamo in questo speciale, in onda sui canali Sky Sport e disponibile on demand, tutto il percorso del pilota dei record

Lewis Hamilton è senza dubbio il dominatore dell’ultimo decennio in F1. Ha conquistato la metà dei mondiali a disposizione, grazie al suo talento e a una scelta lungimirante fatta nel 2012: quella di lasciare la McLaren, la scuderia con cui era cresciuto e che l’aveva portato alla ribalta con la conquista del primo titolo nel 2008, per andare alla Mercedes: al momento della decisione la casa di Stoccarda non aveva una monoposto in grado di lottare per la vittoria, ma Lewis si fece convincere dal progetto: è bastato un anno e mezzo per dargli ragione.

Nel 2014 inizia l’era ibrida e inizia anche l’era delle frecce d’argento: 6 mondiali costruttori e 6 mondiali piloti consecutivi, nessuno aveva mai vinto così tanto. In tutto ciò Lewis Hamilton non è solo la punta di diamante, è anche il trascinatore. Nello speciale “Lewis, l’uomo del decennio”- in onda sui canali Sky Sport e disponibile on demand- raccontiamo l’evoluzione del campione inglese che in questi anni ha allargato gli orizzonti, cercando nuove sfide fuori dalla F1 (una su tutte la moda), restando famelico in pista.

Ha battuto record su record, ora gli restano solo i due più importanti da togliere a Schumacher: quello dei titoli mondiali (7 a 6) e quello dei GP vinti (91 a 84). Ha dichiarato di voler essere un pioniere della nuova era, quella che partirà dal 2021 con monoposto molto diverse: nonostante i 35 anni non stupirebbe fosse ancora lui il dominatore del prossimo decennio.