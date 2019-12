La Red Bull è stata protagonista di un'ottima stagione chiusa con il terzo posto nella Classifica Costruttori. Da un lato Max Verstappen che si è confermato tra i top divers, dall'altro Alexander Albon che ha stupito tutti sia nella prima parte del Mondiale alla Toro Rosso sia nella seconda in cui ha preso il posto di Pierre Gasly sulla RB15. L'anglo-thalandese ha ottenuto l'ottavo posto nella Classifica Piloti. Davvero niente male per un rookie. Parleranno di questo e di tanto altro i piloti Red Bull nello speciale "Sotto il segno del Toro", in onda alle 19.15 del 25 dicembre su Sky Sport F1 (canale 2017). Federica Masolin e Mara Sangiorgio incontrano Max e Alex che si sfidano a Camel Polo e rispondono a una sorta di quiz sul compagno di squadra.

"SOTTO IL SEGNO DEL TORO" - LO SPECIALE

25 dicembre alle 19.15 su Sky Sport F1