"Sulle strade di Giovi", stasera speciale su Sky

Primo anno da titolare in Formula 1, una stagione che Antonio Giovinazzi non dimenticherà mai. Giovi ha segnato il ritorno di un pilota italiano nel Circus dopo 8 anni: era infatti dal 2011 con Trulli e Liuzzi che un nostro pilota non era impegnato da titolare nel Mondiale. Sky Sport F1 dedica alle 20 del 23 dicembre uno speciale al pilota dell'Alfa Romeo Racing: assieme a Matteo Bobbi, Antonio è protagonista di un viaggio in macchina attraverso la Puglia, la sua terra. Ne "Sulle strade di Giovi", tra una chiacchierata e l’altra, Giovinazzi fa un bilancio del suo primo anno in F1 da titolare: le difficoltà iniziali, il confronto con Raikkonen, la soddisfazione del rinnovo per un’altra stagione fino al quinto posto in Brasile. Giovi, 26 anni di Martina Franca, si è tolto anche lo sfizio di ritrovarsi in testa a un Gran Premio: è successo a Singapore, dopo essere scattato dalla 10^ posizione in griglia di partenza e dopo una sosta ai box ritardata ben oltre rispetto a quella degli altri piloti che occupavano le prime posizioni. E così, al 27esimo giro di Marina Bay, Giovi è andato al comando.