La solita granitica fiducia nei propri mezzi ma forse qualche certezza in meno, soprattutto rispetto agli scorsi anni, sulla superiorità della sua Red Bull. Il 2025 di Verstappen sarà un nuovo esame per il pilota olandese, che in attesa di respingere gli attacchi dei suoi colleghi ha trascorso i primi mesi dell'anno ricaricando le batterie in famiglia. Che tra poco diventerà più grande