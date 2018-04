Il futuro di Hamilton dipenderà dalla F1 che verrà

Il pilota della Mercedes vedrà scadere l’attuale contratto che lo lega al team campione del mondo al termine di questa stagione, e per la seconda volta è pronto a rinnovare. Il dubbio è solo legato alla durata: due o tre stagioni. Nel secondo caso l’ultimo anno contratto coinciderebbe con l’entrata in vigore del nuovo ciclo della Formula 1, argomento attualissimo in Bahrain visto che sarà discusso in una riunione che si terrà domani alla presenza dei rappresentanti di Liberty Media e delle squadre. Ed Hamilton vuole vederci chiaro prima di prendere decisioni.

«Il mio prossimo contratto sarà il più importante dell’intera carriera – ha chiarito Hamilton - perché sancirà anche la mia permanenza in Formula 1. Anno dopo anno questo aspetto diventa sempre più importante, ed oggi so di essere nella fase finale della mia carriera in questo paddock. Per questo non voglio avere fretta, prima di mettere nero su bianco aspetterò di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno, poi cercherò di prendere la decisione migliore. Non ci sono altri motivi per il tempo che ci siamo presi, il team non parla con altri piloti ed io non parlo con altri team. È tutto molto chiaro. Sarà interessante vedere cosa accadrà alla Formula 1, perché ne siamo parte integrante e ciò che sarà deciso influirà su tutti noi».