Caso Vettel-Sainz, l'episodio e la ricostruzione

Il commento a caldo di Sainz

"Fortunatamente quel giro non è stato decisivo per il mio accesso o meno al Q3, c’è una regola e io ad Hockenheim due anni fa sono stato penalizzato per un episodio simile, sono sicuro però, che Vettel non è stato avvisato via radio del mio arrivo a tutta velocità. In quel punto non avevo alternative, ho perso un po’ di carico e ho scelto di andare largo per evitare il tamponamento", ha spiegato Sainz dopo le qualifiche.