Sfida Mercedes-Ferrari anche sugli specchietti

E’ immediato il richiamo alla soluzione introdotta dalla Ferrari a Barcellona, e poi fatta rimuovere per Monaco. In quell’occasione l’aletta posta sopra lo specchietto e ad esso connessa per mezzo di un tirante era stata giudicata illegale dalla FIA, ritenendo chiara la sua finalità aerodinamica e non strutturale. Nel caso della modifica introdotta dalla Mercedes, il verdetto è stato opposto, e sulla base di quanto descritto, è difficile trovare una ragione che giustifichi questa difformità di giudizio. Approfondendo la questione, da nostre fonti, abbiamo appreso che la ragione principalmente addotta dai commissari sia quella che gli specchietti della Mercedes sono connessi al telaio mentre quelli della Ferrari, all’halo. Su tali basi è stato ritenuto (in Spagna) non plausibile che il profilo aggiuntivo potesse avere una funzione strutturale sulla SF71H, anche in una versione modificata rispetto a quella vista a Barcellona che sappiamo, la Ferrari aveva proposto come alternativa alla rimozione imposta nel GP successivo. Il dubbio, per ora resta irrisolto…