Vettel, tutto da ricostruire: GP alle 15.10

Un’altra domenica da reinventarsi. Anche in Austria – come in Francia soli pochi giorni fa – Sebastian Vettel e la Ferrari sono costretti a rimboccarsi le maniche e ricostruire la gara a causa di una penalità. Questa volta il tedesco sarà arretrato di tre posizioni in griglia di partenza per aver ostacolato Carlos Sainz durante il Q2.

Una svista, una mancata comunicazione da parte della squadra e anche la volontà di non creare un precedente: c’è tutto questo nella decisione degli stewards che costringerà quindi Vettel a partire sesto, in terza fila insieme a Grosjean. Dovrà ricostruire tutto da lì, dalle gomme più morbide e quindi una strategia diversa e con tanto sangue freddo, visto le critiche degli ultimi giorni. Il suo avversario numero uno, Lewis Hamilton, scatterà là davanti. Non in pole position ma comunque dalla prima fila e con una Mercedes che con il nuovo pacchetto aereodinamico e un motore fresco sembra aver fatto decisamente un passo in avanti. Intanto tra i due… litiganti – o contendenti al titolo – ad approfittarne e fare un super giro è stato Valtteri Bottas, decisivo soprattutto nell’ultimo settore, alla sua seconda pole consecutiva qui.

A prendere il posto di Vettel dietro ai due Mercedes – che partiranno con la Supersoft – ci sarà quindi Kimi Raikkonen, con Max Verstappen. Sono volate scintille tra i due Red Bull per un gioco di scie che secondo Ricciardo ha premiato ancora una volta il suo compagno. Ora davanti a tutti ci sono 71 giri. Lunghi e quasi per tutti con grande voglia di rivincita.